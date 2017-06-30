Uber, 5 Milyarıncı Yolculuğu Geride Bıraktı!

450'den fazla şehirde aktif bir şekilde hizmet veren taşımacılık hizmeti Uber, 5 milyar yolculuğu geride bıraktığını duyurdu.

Son dönemlerde yaşadığı tatsız olaylarla ve CEO'su Travis Kalanick'in istifasıyla bir türlü gündemden düşmeyen Uber, yaşanan tüm tatsız olaylara rağmen dünya genelinde özel taşımacılık konusunda en iyi hizmeti veren şirketlerden olmaya devam ediyor.

Uber tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama Uber'in hizmet verdiği bölgeler ve bugüne kadar Uber ile kaç yolculuk yapıldığı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 6 kıtada 76 ülkede 450'den fazla şehirde Uber kullanılıyor. Dünya genelinde bu kadar yaygın olan Uber ile ise bugüne dek 2010 yılından beri 5 milyar yolculuk yapıldı.

Özellikle taksicilerle yaşadığı sorunlar ve bazı Uber sürücülerinin güvenli olmaması ve müşteriye yeterince önem göstermemesi gibi durumlar nedeniyle zorluklar yaşasa da Uber genel olarak başarılı bir taşımacılık hizmeti olarak karşımıza çıkıyor. Umarız ki Uber, bu başarısını devam ettirebilir.