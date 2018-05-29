Uber, Yolcuların Güvenliği İçin 'Acil Durum' Butonu Ekledi

Birçok kişisinin severek tercih ettiği Uber, kimi zaman şiddete ve cinsel saldırılara konu olabiliyor. Bir an önce çözüme kavuşturulması gereken bu konu ile ilgili firma yeni bir uygulama başlattı.

Uber ülkemizde son zamanlarda popüler olmuş olsa da yurt dışında uzun bir süredir kullanılıyor. Avantajlarıyla olduğu kadar sorunlarıyla da gündeme gelen Uber, yaşanan şiddet ve cinsel saldırılar sonrası, yolcuların güvenliğinden şüphe duymaya başladı. Olaylara bir dur demek amacıyla yeni bir çözüm başlatan firma, ABD’li yolcular için uygulamaya ‘acil durum butonu’ ekledi.

İlk olarak Nisan ayında duyurulmuş olan işlev, yolcuların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunun bir kanıtı olarak gösteriliyor. Kullanıcıların ekrandan kolayca ulaşabilecekleri güvenlik butonu, uygulamanın ana ekranında yer alıyor ve yolcular herhangi ters giden bir durumda hızlı bir şekilde 911 ile iletişim kurabiliyor. Sonrasında yolcunun konumu 911 operatörü ile otomatik olarak paylaşılarak acil durum bölgesine ulaşım sağlanıyor.

Şu an için özellik kısıtlı bir bölgede test edilse de bu yaz diğer bölgelerdeki kullanıcılar ile de paylaşılacağı düşünülüyor. Son olarak bizim de oldukça faydalı gördüğümüz bu özellik, kötü niyetli kişilerin de korkmasına ve olayların azalmasına sebep olabilir. Umarım bu uygulamayı en yakın zamanda Türkiye'deki ticari ulaşım hizmeti veren diğer kurum ve şirketlerde de görebiliriz.