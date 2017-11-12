Uber Asya'da Taksilerle ve Hükümetlerle Çalışacak

Yeni nesil taksi servisi olarak adlandırabileceğimiz Uber, Asya'da hükümetler ve taksi şirketleriyle ortaklık kurmak istiyor.

Hükümetlerle devam eden kavgalar, İstanbul'da olduğu gibi birçok yerde gerçekleşen taksici protestoları her ne kadar kullanıcı bağlamında oldukça beğenilse de Uber'in kötü bir yıl geçirmesine sebep oldu. Dara Khosrowshahi'nin CEO olarak atanmasından sonra Uber'i bir sonraki seviyeye taşıma çalışmaları Asya bölgesinde eski düşmanlarla arkadaş olma çabasıyla başlayacak. Bu bağlamda Goldman Sachs'ın eski Güneydoğu Asya Başkanı olan Brooks Entwistle, Uber'in Asya sorumlusu olarak atandı.

Elbette her teknoloji şirketinin yöneldiği gibi Uber de bölgenin en büyük pazarı Çin'de atılım yapma peşinde. Bu bağlamda açıklamalarda bulunan Entwistle, taksi şirketleri ile aktif olarak ortaklık kurmak istediklerini belirterek "Taipei'de taksiler yüzde 30 oranında kullanılıyor" diyerek ortaklıklarının iki taraf için de karlı olacağını söyledi. Entwistle, ayrıca Londra'da lisans kaybetme sıkıntısı içerisinde olan Uber'in hükümet yetkilileriyle daha yakından çalışması gerektiğini yani hükümetlerle kavga etmemesi gerektiğini düşünüyor.

Uber için özellikle, Go-Jek ve Grab gibi rakiplerin çekişmesi , Asya yatırımcılarından sermaye çıkartması ve hizmetlerini yolculuğun ötesine taşıması nedeniyle hükümet işbirliği her zamankinden daha önemli hale gelliyor. Bu kararların ardından açıklamalarına devam eden Entwistle, adeta tavırlarının işe yaradığını gösteren bir cümle kuruyor; "Kamboçya'da hükümetle tam işbirliği ile başlattık" ifadelerini kullandı.