Uber, Bisiklet Kiralama Servisini Başlatıyor!

ABD merkezli modern taksi şirketi Uber, bisiklet kiralama servisini önümüzdeki hafta başlatacak. Şirket, San Francisco'da başlatacağı servis için, bu alanda şehirdeki tek izinli kuruluş olan JUMP'la ortaklık kuracak. JUMP'ın San Francisco Belediye Ulaşım Ajansı ile yaptığı sözleşme sayesinde, 250 adet başıboş durumdaki bisiklet kentte faal halde bulunuyor.

Uber Bisikleti adı verilen servisde, JUMP'a ait bisikletler Uber uygulamasında listelenecek. Bununla birlikte, bildiğiniz gibi Uber, müşterilerinin ayağına giden bir taşımacılık kurumu; bu serviste ise bisikleti kullanmak isteyenler aracın yanına gidecek. Bunun sebebi ise yukarıda belirttiğimiz gibi bisikletlerin başıboş halde durması. Yani kentin belirli noktalarında kilitli vaziyette bulunması.

JUMP CEO'su Ryan Rzepecki yaptığı açıklamada sözkonusu ortaklığın daha geniş bir bisiklet kullanıcısına ulaşmak ve ulaşım seçeneği olarak bisikleti varetmek için harika bir yol olduğunu söyledi. Rzepecki, "Nihai hedefimiz, San Francisco'daki tüm mahallelerde yer almak ve uygun fiyatlı yeşil ulaşımı sağlamak" dedi.

Bu Uber'ın bisiklet kiralama piyasasına ilk girişi. Zira şirketin uluslararası arenadaki birçok rakibi de benzer hareketler sergiliyor. Hindistan merkezli bir taşımacılık hizmeti bu alanda faaliyet göstermeye başladı. Ola Pedal adı verilen bu hizmet şimdilik Hindistan'daki birkaç üniversitede bulunuyor. Bu tip uygulamalar ülkemizde de gerçekleşiyor. Belediyeler vasıtasıyla gerçekleşen bisiklet kiralama hizmetleri oldukça yoğun talep görüyor. Ancak bisiklet yollarının azlığı bu konuda gelişim gösterilmesine büyük engel teşkil ediyor.