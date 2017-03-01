Uber’in CEO’su Bir Uber Sürücüsüyle Tartışırken Görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde internete düşen bir görüntüde bir Uber Black sürücüsüyle Uber'in CEO'su tartışıyordu. Gergin anların yaşandığı olaydan sonra CEO Kalanick, bir özür iletisi yayınladı. Ancak sürücüye karşı kötü davranışından dolayı kullanıcılar hala Kalanick'e tepkili.

Geçtiğimiz akşam Uber’in CEO’su Travis Kalanick, çağırdığı bir Uber Black aracının şoförü ile tartışırken kameralara yakalandı. Aracın sürücüsü Kalanick’e serzenişte bulunurken, Kalanick sürücünün sözlerini umursamadı. Saniyeler içinde ortam gerildi, ancak olay kavgaya dönüşmeden Kalanick araçtan indi. Sürücü Fawzi Kamel, kaydettiği görüntüleri Bloomberg haber kanalına gönderdi.

Sürücü ve CEO Arasında Geçen Konuşma

Kamel: İnsanlar artık sana güvenmiyorlar. Hala insanların araba alacaklarını mı sanıyorsun? Yaptığın uygulamayla alırlar ancak. Kimse araba almak istemiyor. Doksan yedi bin dolarımı götürdün. Senin yüzünden iflas ettim. Sürekli tarifeleri değiştiriyorsun.

Kalanick: Black tarifesinin neyini değiştirdim?

Kamel: Tüm iş alanını değiştirdin.

Kalanick: Ne?

Kamel: Fiyatları düşürdün.

Kalanick: Black fiyatını da düşürdüm mü?

Kamel: Evet düşürdün.

Kalanick: Baştan sona palavra.

Kamel: 20 dolarla başlamıştık.

Kalanick: Palavra.

Kamel: Şu anda mil başına kaç para alıyoruz? 2.75 dolar.

Kalanick: Bazı insanlar kendi hataları için sorumluluk almayı sevmiyor, kötü olan her şeyi başkasının üstüne atıyorlar. Sağlıcakla kal.

Uber’in CEO’su suçlamaları kabul etmese de, belirlediği politikaların sürücüleri zor durumda bıraktığı aşikar. Uber şoförleri ile 10 dakika sohbet etmeniz bunun için yeterli. Bu durum belki de Kalanick’in dikkatinden kaçmış(!) olabilir. Ancak video internete düştükten sonra firmaya karşı tepkiler arttı. Bunun üzerine Kalanick, kötü davranışı yüzünden özür diledi. Özründe çok temkinli ifadeler kullanan CEO, iletisinin sonuna şu cümleyi de ekledi: “Fawzi’den özellikle özür diliyorum. Diğer sürücüler ve Uber ekibinden de.”