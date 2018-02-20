Uber CEO'su Dara Khosrowshahi bir teknoloji konferansında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde de faaliyet gösteren Uber, tüm dünyada taksiciler ve onları koruyan hükumetler tarafından ciddi yaptırımlara maruz kalıyor. Görünüşe göre Uber'in gelecek planları taksicileri daha da kızdıracak. Yakın zamanda otonom araçlara geçiş yapmayı planlayan Uber, "taksici" kavramını tamamen ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

Konferansta yapılan bir açıklama ise çok daha dikkat çekici. Uber, insanların araç sahibi olmasını gereksiz kılmayı planlıyor. Günümüzde araç sahibi olmanın maliyeti, 1 mil için ortalama 0.80$ ile 0.90$ arasında. Tabii bu ücretler, ABD için geçerli. Mil başına 2.5 dolar gibi bir ücretle hizmet sunan Uber, bu ücreti otonom araçlar sayesinde daha aza indirerek insanları araç sahibi olmak yerine Uber kullanmaya teşvik etmeyi planlıyor.

Sürücüsüz araçlar sayesinde maliyetleri minimuma indirmeyi hedefleyen Uber'in açıklamaları gerçekten iddialı. Uber ne zaman dünya genelinde tamamen otonom araçları kullanmaya başlar bilemiyoruz ancak şu bir gerçek ki; taksiciler yine engel olmaya çalışacak. Sizce bu savaşı taksiciler mi kazanacak, yoksa Uber mi?