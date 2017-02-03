Uber CEO'su Travis Kalanick Artık Trump'ın Danışmanı Değil

Trump'ın göçmenlere ilişkin politikasının ardından Uber CEO'su danışmanlık görevini bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede oldukça ses getiren şeyler yapmaya erken başlamıştı. Bu konuda en fazla tartışılan ve tepki çeken şey ise, Trump'ın göçmenlere yönelik uygulanacak politikayı resmen devreye sokuşuydu.

Trump'ın bu hamlesinin ardından ABD merkezli pek çok firma Trump'a karşı bir bağlamda birleşmiş ve göçmenlere yönelik bu kararın karşısında duracaklarını açıklamışlardı.

Firmalar kadar firmaların CEO'ları da bu konuda ciddi şekilde ön plana çıktılar. O isimlerden biri de Uber'in CEO'su Travis Kalanick. Fakat Kalanick, SpaceX ve Tesla Motors'un CEO'su olan Elon Musk gibi, Trump'ın danışmanlarından biri olarak da görev yapmakta.

Hatta Kalanick'in bu konumu sebebiyle, sosyal medyada başlatılan #DeleteUber hashtag'i ile birkaç gün içerisinde 200.000'den fazla kullanıcı, Uber'i mobil cihazından silmiş, Kalanick'i de istifaya davet etmişlerdi.

Anlaşılan Kalanick, içine düştüğü duruma daha fazla dayanamayarak Trump karşıtı protestocuların sözünü dinlemiş. Daha önceden göçmen politikası ile alakalı olarak düzenlemenin adil olmadığından yakınan Kalanick, Trump'ın danışmanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Göçmenlere yönelik yardımlarda bulunan sivil toplum örgütlerine 3 milyon dolar bağışta bulunacağını duyuran Kalanick, yeni düzenleme ile ilgili olarak da Trump'la konuşacağını belirtmişti. Dün ise Kalanick, çalışanlarına gönderdiği mesaj ile artık Donald Trump'ın Ekomonk Danışma Konseyi'nde bulunmayacağını, görevinden istifa ettiğini ve bunu Trump'a bildirdiğini belirtti.

Trump'ın danışmanı olmasının, Trump merkezli atılan adımları onaylamak anlamına gelmediğini, fakat bu konuda yanlış yorumlara maruz kaldığını belirten Kalanick, artık Trump'ın danışmanlarından biri değil. Tabii Kalanick'in bu hamlesi, okları bir diğer teknoloji sektörünün ön plana çıkan ismi Musk'a çeviriyor.

Danışmanlık görevine devam eden Elon Musk, daha öceden yaptığı açıklamada ülkenin problemlerini çözmek için bu yolun en iyi yol olmadığını, Amerika'ya destek veren çoğu insanın bu vb politikalar yüzünden desteklerini geri çekebileceğini belirtmişti.