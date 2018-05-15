Uber, ABD'de birçok taciz ve tecavüz davası ile suçlanıyor ve net bir rakam verilmese de sorunlu sürücü sayısının çok da az olmadığı düşünülüyor.

Uber, günümüzün en büyük taşımacılık şirketlerinden biri ve dünyanın pek çok yerinde hizmet veriyor. Ancak özellikle son dönemde birçok ülkede farklı konularda tepki çeken şirketin en büyük sorunlarından biri de sürücüler ile ilgili açılan cinsel taciz davaları. Şirketin şimdiye kadar ki benzer davaları zorunlu tahkime tabi tutuluyordu. Yani davalar uzman hakemler gözetiminde anlaşma sağlanması yoluya çözülmeye çalışılıyordu.

Şirketin bu kararı oldukça manidar bir zamanda vermesi ise dikkat çekti, çünkü son dönemde pek çok imaj zedeleyici olay yaşandı ve hatta İngiltere'nin bazı şehirlerinde ve dünyanın çeşitli yerlerinde Uber'in kullanımı yasaklandı. Müşteri güvenliği ve şeffaflık için pek çok yeni adım atan Uber, bu adımlarla zedelenen imajını onarmayı hedefliyor.

Davacılar, bu yeni karar alınmadan önce davalar ile ilgili kamu ile konuşmalarını engelleyen ve hakemlerin getirdiği bir dizi güvenlik sözleşmesi imzalıyordu, ancak artık buna gerek kalmayacak ve davalar daha şeffaf bir şekilde incelenebilecek. Hukukçular bunun şirket adına atılmış iyi bir adım olduğunu söylüyor, ancak geçmişte açılan davalar uygulanacak hukuksal süreç anlamında bir değişiklik yaşamayacak.