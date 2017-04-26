Uber'de olaylar bitmiyor. Şimdi de intihar ederek ölen yazılım mühendisinin ailesi Uber'i suçlayıp 722.000 dolarlık tazminat davası açtı.

Uber'in adı bu aralar çok duyulmaya başladı. Normal insanların taksicilik hizmeti vermesini sağlayan Uber, sürekli kötü haberlerle duyulmaya başladı: Uber mühendislerinden intihar ederek ölen Joseph Thomas’ın ailesi, Uber’e tazminat davası açtı. Firmanın Thomas’ın zihinsel sağlığını bozduğunu iddia eden aile, Uber’i sorumlu tutmak ve ailenin hak ettiği tazminat için savaşması için bir avukat tuttu.

Thomas’ın tazminat hakkı San Francisco Chronicle’a göre Uber’de yetersiz çalıştığı için reddedildi. Thomas, Uber’de intihar etmeden 5 ay önce işe başlamıştı.

Uber cinsiyetçi, aşağılayıcı, ırkçı ve kural yıkıcı olarak nitelendirilen, korkunç bir iş yeri kültürü ile anılmaya devam ediyor. Harvard Business School profesöründen işyerinin nasıl olması ile ilgili iyileştirme bilgileri alan Uber, bu kötü olaylarla ismini bir hayli lekeledi. Uzmanlara göre, Uber’de intihar için tek bir sebep bile bulunmuyor ancak aile Uber’de çalışmanın Thomas’ın zihinsel sağlığında kötü etkiler yarattığını söyledi.

Thomas, San Francisco merkezli şirkette yazılım mühendisi olarak çalışmıştı. 33 yaşındaki gencin işini kaybetmemek için çalıştığını ve sürekli bir işten atılma korkusu yaşadığını belirten aile, Thomas’ın siyahi olması ve şirkette ırkçılığın çok fazla olmasından dolayı Thomas’ın psikolojisinin etkilendiği iddia etti. Uber’de çalışan siyahi sayısı %1 oranında bulunuyor.

Uber sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hiçbir aile, Thomas’ın ailesinin yaşadığı tarifsiz acıyı yaşamamalı. Bizim dualarımız ve düşüncelerimiz onlarla birlikte” dedi. Konu ne olursa olsun, son zamanlar Uber’in başı hep hayırsız konularla gündeme gelmeye başladı. Şirket 2017’ye girdiğinden beri bir tane hayırlı haberle güne uyanmadı.