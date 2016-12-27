Uber’den Jet Yanıt: “Uber Kesinlikle Yasaldır, Hizmete Devam Edeceğiz!”

Uber Türkiye, bugün ortaya çıkan yasaklanma ve EGM’den gelen bildiriye jet yanıt verdi.

Bildiğiniz gibi gün içinde buradan ve aşağıdan görebileceğiniz gibi Uber’in Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kararı neticesinde teknik olarak yasaklandığından bahsetmiş, sürücülerin ve yolcuların Uber kullanmaları halinde ceza alacaklarından bahsetmiştik.

Şimdi ise Uber Türkiye’nin Twitter üzerinden “Bilgilendirme” şeklinde yaptığı paylaşıma göre Uber hizmetinin gerekli izinler ve belgeler neticesinde yasal olduğunu, bu sebeple hizmetlerine devam edeceklerinin altını çiziyor.

Yukarıda görebileceğiniz tweete göre “Uber olarak Türkiye’ye ve Türkiye’deki operasyonlarımıza sonuna kadar bağlıyız. uberXL ve taksi ürünlerimiz aynı şekilde devam etmektedir ve edecektir. Dünyanın her yerinde şehirlere ekonomik katma değer ve teknolojik inovasyon sağlayabilmek için bakanlık ve belediyeler ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. İstanbul’daki iş ortaklarımızın ve araçlarının yasal bir zeminde ulaşım sunabilmeleri için gerekli lisansları mevcuttur. UBer teknolojisini kullanıyor olmak yasaldır. Sürücü iş ortaklarımızın ve yolcularımızın her zaman yayındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz.” diyerek bir nevi rest çeken Uber, ortaya çıkan karara rağmen işini yapmaya devam edecek gibi görünüyor.

Bakalım Uber’in bu yanıtı ile belli olan Uber hizmetinin devamı ile EGM kararları sonucunda Uber açısından neler olacak hep beraber göreceğiz.