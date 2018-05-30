Dün itibarı ile resmi gazetede yayınlanan yeni düzenlemeye göre D2 belgelerinin UBER sürücülerine kiralanmasını engellemek için ciddi adımlar atılmıştı. Bu bağlamda bugün UBER'den bir son dakika açıklaması geldi.

Dün de sizlere bildirdiğimiz gibi yapılan değişiklikler çerçevesinde, D2 yetki belgesini UBER şoförlerine ve benzeri internet uygulamalarını kullandıran şirketlere yasak getirilmişti. 'Dolaylı yoldan UBER yasaklanıyor mu?' sorusunu da akıllara getiren düzenleme sonrası UBER'den yanıt bekleniyordu.

UBER cephesinden gelen açıklama şu şekilde:

"Türkiye’deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız."

Bugün itibarı ile UBER'den gelen açıklama, Türkiye'deki faaliyetlerine ara vermek veya durdurmak yönünde herhangi bir planları olmadığını belirtir nitelikte. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili herhangi bir gelişme olduğu sürece sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.