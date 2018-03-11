Uber'den Yaşanan Olaylar Sonrasında Son Dakika Açıklaması!

Son zamanlarda oldukça ünlenen Uber uygulaması Türkiye'de büyük bir kaosa neden oldu. İstanbul'da taksiciler ile Uber soförleri arasındaki gerginliğe Uber'den bir açıklama geldi.

Uber şoförlerinin İstanbulun çeşitli yerlerinde “müşteri” olarak çağıran kişilerce darp görmesi üzerine, Türkiye’de büyük bir tartışma ortamı başladı. Bunun üzerine Uber’in Amerika’daki merkezinden bir açıklama geldi. Üst üste yaşanan üzücü olaylar neticesinde Uber, “Sürücü ortaklarımızın yanında durup, onlara huhuki yardım sağlayacağız” dedi.

Şirket gerekli tüm kanun ve kurallara uyduğunu, kesinlikle yasa dışı hiçbir şeyin olmadığını ve bu zor süreçte sürücülerin yanında olarak, tüm ihtiyaçlarında destek sağlayacaklarının da altını çizerek belirtti.

En son dün akşam Küçükçekmece’de bir Uber aracı kurşunlanmıştı. Bu olayın Uber ve taksici kapışması ile ilgili olup olmadığı şu an için net olarak bilinmiyor ancak olay git gide ciddi hasarlara yol açmaya başladı. Taksicilerin bu büyük tepkisinin nedeni ise, Uber’in korsan bir uygulama olduğunu ve ekmekleri ile oynandığını iddia ediyor olmaları.

Sebep ne olursa olsun, tepkilerin bu kadar ciddi fiziksel saldırılara varan çirkin bir hal alması oldukça üzücü. Umarız Uber, açıklamasında belirttiği hususların arkasında durarak hukuki yollardan hakkını arayacaktır.