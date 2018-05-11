Uber, Drone Kullanarak 5 Dakikada Yemek Teslimatı Yapacak!

Geçtiğimiz günlerde uçan taksi projesiyle gündeme gelen Uber, bu sefer de drone kullanarak yemek teslimatı yapacağını açıkladı. 5 dakika gibi olağanüstü bir sürede teslimat yapacağını iddia eden Uber, yemek sektöründe de kuralları değiştirmeyi planlıyor.

Ülkemiz taksicileriyle başı dertte olan Uber, yeni bir hizmete daha hazırlanıyor. İlk olarak ABD'nin San Diego eyaletinde başlayacak olan 'drone ile yemek teslimatı', sipariş ettiğiniz yemeğin çok hızlı bir şekilde size ulaşmasını sağlıyor. Ortalama 5 dakika gibi muhteşem bir teslimat süresi bulunan hizmet, oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor.

Alphabet, Intel, FedEx, Qualcomm ve Uber gibi şirketlerin ortak olarak yürüteceği proje, ABD hükumeti ve 10 eyalet tarafından da destekleniyor. Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'nin Yahoo Finance'a yaptığı açıklamalar sonucunda ortaya çıkan bu hizmet, Uber'in sadece arabalardan ibaret olmadığını gözler önüne seriyor. "Benim kişisel inancım; şehir hareketliliğini çözmenin anahtarı, şehirlerde hamburgerler uçurmaktır. Uçan burgerlere ihtiyacımız var." şeklinde ilginç bir açıklamada bulunan Khosrowshahi, Uber ve NASA ortaklığında yürütülen 'uçan taksi' projesinin de 2020 yılında testlerine başlayacaklarını ekledi.

Drone ile yemek teslimatı yapan tek şirket Uber değil. Hong Kong'da Food Panda adındaki şirket, yemeğinizi 20 dakikadan daha kısa bir sürede drone kullanarak teslim etmeyi vadediyor. 2016 yılında ise Domino's, Yeni Zelanda'da drone ile pizza teslimatı yapmaya başlamıştı. Ancak daha sonra ABD'de aynı hizmeti devam ettiremedi.