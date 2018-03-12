Uber’e Ağır Darbe: Trafikten Men Cezası Geliyor!

İçişleri Bakanlığı, “yetkisiz yolcu taşımacılığı” yapan kişilere ağır yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor.

Son dönemde dünya genelinde Uber ile taksiciler arasında bir rekabet var. Taksicilerin yaptığı harcamalara ve ödedikleri vergiye göre Uber kullanıcılarının hiçbir şey yapmadığını belirten taksi şoförleri, bu sitemlerini bazen sert bir şekilde dile getiriyorlar. Ülkemiz dahil tüm dünyada yapılan bu eleştirilere İçişleri Bakanlığı’ndan bir düzenleme geliyor. UBER uygulamasıyla ortaya çıkan “yetkisiz yolcu taşımacılığı” için yeni bir kanun tasarısı hazırlandı.

Yeni tasarı ile birlikte izin belgesindeki faaliyet alanı dışında yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik bazı yaptırımlar uygulanacak. Bu yeni tasarı kabul edildiğinde, daha önce trafikten men edilemeyen Uber anlaşmalı araçlar, trafikten men edilerek bir süreliğine araç kapatma cezasına çarptırılabilecekler.

UBER’de yolcu taşımacılığı yapan binlerce araca idari para cezası veren İçişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nin emsal kararlarından dolayı, yetki dışı taşımacılık yapan araçları trafikten men edemiyordu. Para cezasını Uber’in ödemesi veya çeşitli hukuki karışıklarla bu cezanın üstesinden gelinmesi İçişleri Bakanlığı’nı yeni yaptırımlar sergilemeye teşvik etti.

Korsan ve yetkisiz yolcu taşımacılığı yapan insanlarla mücadele etmek isteyen bakanlık, yeni sistemle araca para cezası keserken, bununla beraber 1 aylık araç kapatma cezası verecek. Bu sayede UBER ve benzeri sistemleri yok etmek isteyen bakanlık, araçlardaki şoför kim olursa olsun, aracın sahibinin de bu durumdan sorumlu olmasını sağlanarak araç kapatma cezası verilecek.

Mecburi Yasal Düzenleme

Taksicilerin ayaklanması ile ortaya çıkan sorunları çözmek isteyen İçişleri Bakanlığı, bunun için Emniyet Genel Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyeleri, İl Emniyet Müdürlükleri Temsilcileri ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcilerini bir araya toplayarak, yapılan toplantılar sonucunda “yetkisiz yolcu taşımacılığı” ile etkin mücadele için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Ek 2 / 3 maddesiyle ilgili yasal düzenleme ihtiyacı duyulduğunu açıkladı.