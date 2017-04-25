Uber'e Bir Darbe Daha: Lyft Sürücüsü Uber'e Dava Açtı!

Uber'in başı beladan kurtulmuyor. Şimdi ise eski bir Lyft sürücüsü, Uber'in yaptığı dolandırıcılıkları ortaya çıkartacak iddialarla Uber'e karşı dava açtı.

Uber, tüm dünyayı ikiye bölmüş durumda. Kimisi programın çok yararlı olduğunu düşünürken, kimisi ise Uber’in kontrol edilemediğinden ve yanlış hamleler yaptığından yakınıyor. Uber gibi çalışan bir başka firma olan Lyft, Uber’den yakınan firmalar arasında yer alıyor. Eski bir Lyft sürücüsü, The Information’ın tartışmalı “Hell” programının ortaya çıkmasından bir ay sonra, Uber’e karşı dava açtı.

2014 ile 2016 yılları arasında Uber’in yazılım programında kaç tane Lyft sürücüsünün mevcut olduğunu, nerelerde bulunduğunu ve bu süreçte kaç tane Uber sürücüsünün Lyft için çalıştığını bulmasına yarayan kodlar bulunuyordu. Bilgide Uber’in sahte Lyft binici hesapları oluşturduğunu ve yerlerini taklit ettiğini, böylece mevcut sürücüler için veri toplamasını izin verdiğini bildirdi.

Firmanın Lyft sürücülerini izlediğini ve aynı zamanda Uber için çalıştıkları tespit edildiğinde, Lyft’i terk etmeye teşvik için özel bonus ücretler verdiği ortaya çıktı.

Bu bilgiler, Uber’in “Elektronik haberleşmelerini kasıtlı olarak topladığı ve bunlara müdahale ettiği” gerekçesiyle Elektronik Haberleşme Gizlilik Yasası'nı açıkça ihlal ettiğini gösteriyor. Uber, “Hell” yazılımının varlığını onaylamadığı için konuya ilişkin açıklama yapmak için henüz çok erken ancak, Uber’in başındaki tek dert bu olmadığı için bunu da yapmış olabileceğini düşünüyorum.

2016 ve özellikle 2017, Uber’in başının beladan kurtulmadığı yıllar oldular ve olmaya da devam ediyorlar. Hell yazılımı dışında Uber’in CEO’su Travis Kalanick’in bir Uber şoförü ile kavga ederkenki görüntüleri yaynlanmıştı. Yine bunların dışında, şirkette yaygın bir şekilde cinsel taciz iddiaları dolaşıyor. Dün duyurduğumuz haberde ise iPhone uygulamalarında bulunan gizlilik yasasını ihlalden dolayı Apple’ın CEO’su Tim Cook'un ile Travis Kalanick'le görüşme yaptığını ve Apple'ın Uber'e rest çektiğini açıklamıştık.

Bütün bunların ışığında Uber, bazı ülkelerde yasaklanıyor. Anlayacağınız Uber’in başı daha uzun süreler yanacakmış gibi duruyor.