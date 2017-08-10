Uber mesaj özelliğini, SMS olmadan sürücüler ile kullanıcılar arasında iletişim sağlamak ve güvenliği bu şekilde arttırmak için hayata geçiriyor.

Bugün Uber uygulamasına gelen güncelleme, bugüne kadar telefon görüşmeleri veya kısa mesajlar üzerinden gerçekleştirilecek olan görüşmeleri yeni bir uygulama içi sohbet istemcisine kaydırıyor. Bu arada Uber, sürücüler için, yolda sürüş halindeyken bir sonraki müşteriye cevap vermenin daha kolay ve güvenli bir yolunu da bulmalı.

Uber bir sürücü atandıktan sonra sürücü ile iletişime geçmeyi her zaman destekliyor olsa da bunun için uygulama dışı yöntemlere güveniyordu. Elbette ki gizlilik sorunları da var, telefon numaranızı bir şoförle doğru yerde buluşmak için görüştüğünüzden emin olmak gibi bir nedenden dolayı, sizi bir defa arayacak birisine vermeniz gerekiyor. Yeni sistem tüm güçlükleri ortadan kaldırıyor. Telefonunuzun varsayılan servisinde bir çağrı veya mesaj göndermek yerine, Uber uygulamasının hemen yanında bulunan bir anında mesajlaşma istemcisi var.

Twitter DM'leri gibi kullanıcıların Uber'in sürücü uygulamasıyla doğrudan soru sormasına izin verecek. Bu mesajlar sürücünün dikkatini dağıtmamak için sürücüye okunacak ve sürücünün yanıtı yazılacak. Alıcının mesajı gördüğünü bildiren okundu bilgileri her iki tarafa da gönderilecek.

Yeni sistemin görünürdeki tek dezavantajı sürekli olarak veri bağlantısına sahip olmanız gerekecek. Bu da bazı durumlarda nerede olduğunuza da bağlı olarak bağlantınız kopması durumunda sorun teşkil edebilir.

