Uber, Güneydoğu Asya Pazarından Çekildi

Ülkemizde de son günlerde hakkında birçok söylenti çıkan Uber'in, Güneydoğu Asya pazarındaki işini yerel rakibi Grab'e sattığı bildirildi. Şirket anlaşmayı önümüzdeki hafta içerisinde duyurmayı planlıyor.

Taksicilik sektörüne küresel bir güç olarak giren ve lokal işletmelerin açıklarını iyi tespit ederek hizmet bağlamında yenilikçi unsurlar sunan Uber, Asya pazarında zor zamanlar geçiriyor. Genel olarak yerel taksilerle anlaşmazlık içerisinde olan Uber, birçok ülkeden bu sebeple veto yemişti. Yeni CEO'suyla birlikte iktidar ve yerel kuruluşlarla daha iyi ilişkiler içerisine girmeye başlayan Uber, hissedarlardan SoftBank'in Asya pazarından çıkılması yönündeki baskılarına maruz kalıyordu. Zira Softbank Grab'e de büyük yatırımlar yapmıştı.

Anlaşmanın detayları tam olarak açıklanmasa da TencCrunch'da yer alan habere göre, Singapur merkezli Grab, Uber’in faaliyet gösterdiği Güneydoğu Asya’daki sekiz pazarda devir paylaşımını üstlenecek. Ayrıca Tayland, Malezya ve Singapur'da bulunan Uber Eats'ın sahipliğini de alacak. Konuyla ilgili olarak ise Grab ve Uber'den hala resmi bir açıklama gelmedi.

Google tarafından ortaklaşa hazırlanan yakın tarihli bir rapora göre, taksi uygulamalarından elde edilen gelir son iki yılda iki kattan fazla arttı ve 2017'de 5 milyar dolar seviyelerine geldi. Aynı rapor, sektörün 2025 yılına kadar 20 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağını öngörüyor.

Uber daha önce Çin pazarının lideri konumunda bulunan Didi ile bir anlaşma imzalamış ve 2016 yılında pazardan ayrılmıştı. Şirket Rusya'dan da elini ayağını çekince Asya pazarının büyük bir kısmını boşaltmış gibi görünüyordu. Şimdi Güneydoğu Asya'dan da çıkan Uber'in faaliyet gösterdiği Asya ülkesi kalmayacak gibi duruyor.