Uber Hava Ulaşım Servisi İçin Bir NASA Mühendisini İşe Aldı

Uber, Uber Elevate adını verdiğini hava ulaşım hizmetini hayata geçirmek için dikey olarak kalkış ve iniş yapabilen araçlar konusunda yaptığı çalışmalar doğrultusunda, bu alanda çalışmaları bulunan kıdemli NASA hava taşıtı mühendisi Mark Moore’u işe aldı.

Uber, uçan arabalar konusunda yaptığı çalışmaların faaliyet alanını genişletmek adına hamleler yapmaya devam ediyor. Şirket, bu çalışma kapsamında son olarak NASA’nın hava taşıtı mühendisi Mark Moore’u işe aldı. Moore, helikopter benzeri hava taşıtlarının şehir içi uçuşlarda kullanılabilirliğiyle ilgili olarak yaptığı bir konsept çalışmayla dikey olarak kalkış ve iniş yapabilen araçlar konusunda NASA’da bir ilginin oluşmasını sağlamıştı. Mark Moore, Uber’in hava taşıtlarıyla gerçekleştirmeyi planladığı ulaşım servisi olan Uber Elevate’te baş mühendis olarak görev yapacak.

Bloomberg’e göre, Uber’in VTOL (vertical take-off and landing / dikey kalkış ve iniş) taşıtlarıyla ilgili resmi raporu için Mark Moore’a danışmasından sonra kıdemli NASA mühendisi Uber’de işe başladı. Moore, Uber’in bu çalışmasından çok etkilendi ve yıllar önce bahsettiği vizyonu, makul bir zaman zarfında gerçeğe dönüştürmek için bir fırsat gördü ve de bunun üzerine de Uber’de işe başladı.

Uber daha önce bir seferde 50 ile 100 mil arasında yol alabilen, dikey olarak kalkış ve iniş yapabilen ve elektrikle çalışan küçük araçlar aracılığıyla talep üzerine hava ulaşımı gerçekleştirme konusundaki vizyonundan daha önce bahsetmişti. Kısa vadede pilotlar aracılığıyla idare edilecek olan araçların, uzun vadede otonom olarak çalıştırılması hedefleniyor.

Dikey olarak kalkış ve iniş yapabilen araçlar, Uber haricinde başka firmaların da ilgisini çekiyor. Google’ın iki kurucusundan biri olan Larry Page tarafından finanse edilen iki girişim firması ve havacılık devi Airbus da bu konuda çalışmalar yürütüyor.