Uber Sürücüsü Kadın Yolcuya Tecavüz Etmekten Yargılanıyor!

Uber sürücüsü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde kadına tecavüz etmekten suçlanıyor. Eğer davalar doğru çıkarsa(olacak gibi duruyor) sürücüye ciddi hapis cezası, Uber'e ise engelleme gelebilir.

Son zamanlarda Uber hakkında sürekli kötü haberlerle karşılaşıyoruz. Bugün de Uber için kötü bir haberimiz var ve bu haber Uber’in sonu olabilir. Amerika Kaliforniya’nın Newport Plajı’ndaki lüks sahil kentinde düzenlenen bir toplantı sonrasında evine gitmek için Uber taksi çağıran bir kadın yolcu, cinsel tacize uğradığı iddiasıyla Uber sürücüsüne dava açtı. Uber sürücüsünün tecavüzle suçlanması, Uber’in Amerika’da yasaklanması demek olabilir. Bu durum da Uber’in iflas bayrağını çekebileceği anlamına geliyor.

Sürücü, 36 yaşında Angel Sanchez isimli birisi. Kaliforniya Santa Ana’da kadının evine yakın bir yerde gerçekleşen saldırı, 30 Mart’ta gerçekleşmiş ve sürücü, olaydan bir gün sonra tutuklanmış. Önümüzdeki hafta dava için ilk mahkemesine çıkacak Sanchez eğer suçlu bulunursa, hapis cezası en az 8 yıldan başlayacak.

Bir Uber sözcüsü(bu aralar çok yoğun çalışıyorlar) “Bu sürücünün polise bildirdiği şeyler özel olmalı. Uber, soruşturma hakkında mahkeme ve polisle birlikte çalışmış ve çalışmaya devam edecektir” dedi. Sanchez, Uber’de araba kullanmaktan men edildi.

Savcılar, kadının Newport Beach’te bir araya gelen şirket toplantısından sonra, eve gitmek için Uber taksi çağırdığını belirtti. Sanchez kurbanını taciz etmeden önce Santa Ana’nın sakin alanlarına sürmüş. Saldırıyı takiben kadın, Sanchez’in aracından kaçarak, 911’i(polis) aramayı başarmış.

Bu durumun onaylanması, Uber’in zaten hiç iyi gitmeyen itibarının iyice yerlerde sürüklemesine yol açacaktır.