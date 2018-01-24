"Uçan Arabaları 10 Yıl İçinde Kullanımda Göreceğiz!"

Otomobil severlerin ve tüm sektörün bitmek bilmeyen rüyası, bilim kurgu dünyasının ütopyası haline gelen kişisel uçan arabalar hakkında, teknoloji ve ulaşım şirketi Uber’in yeni CEO’sundan iddialı açıklamalar geldi.

Günümüz otomotiv şirketlerinin çoğu, uçan arabalar konusunda o kadar da büyük yatırımlar yapmıyorlar. 18. yüzyıldan bu yana devam eden bu fütüristik beklentiler için genelde ufak şirketlerin ve girişimcilerin projeleri var. Ancak işlek bir hava trafiği oluşturmak, pek çok prosedür belirlemek ve uzun süren mesailerle şehirlerin bu trafiğe uyumlu olmasını sağlamak gerekiyor.

Uber, ulaşıma getirdiği yeni solukla son yılların en çok değerlenen şirketleri arasında yer aldı. Ardından yaşadığı kriz süreci şirketi biraz yıpratsa da, çalışmalarını geleceğin otopilot otomobil teknolojileri üzerine yoğunlaştırdı. Bir bakıma elindeki kaynakları doğru değerlendirmeye çalışıyor.

Kriz sürecinde çalkantılara neden olan isim eski CEO Travis Kalanick’in istifasından sonra görevi devralan yeni CEO Dara Khosrowshahi, uçan araba teknolojileri hakkında bazı iddialı açıklamalarda bulundu.

“İnsanlar Dallas ve Teksas’ta, önümüzdeki 10 yıl içinde uçmaya başlayacaklar.”

Uber, robotik uçuş sistemlerinin güvenli ve etkin bir şekilde çalışmaları için, şehir merkezleri arasında sabit hatları geliştirmek için uçuş sistemleri, alt yapı ve emlak şirketleriyle ortaklık sağlıyor. Firma bir bakıma gelecekte uçan arabaların kullanıldığı hatların işletmecisi olmak istiyor. Aynı zamanda Uber, geçen sene NASA ile ortak olarak, uberAir adı verilen bir şirket kurduğunu açıkladı.

Uber’n yeni CEO’suna göre tamamen özerk şekilde çalışan otomobilleri görmemiz için 10 ila 15 yıl kadar süreye ihtiyacımız var. Aynı şekilde, bu araçların uçan sistemlerde kullanılması da belirtilen süre içinde tamamlanabilir.

Firma, bu yıl Almanya’da ve İngiltere’nin başkenti Londra’da çok sayıda elektrikli araçla faaliyet göstermeye devam edecek. Geçtiğimiz yıl yaşanan sarsıntılı kurumsal kültür krizinden sonra göreve gelen yeni CEO, o günlerde meğer kimseyi değişim için ikna etmek zorunda kalmamış.

Bakalım zamanla Uber’den nasıl yenilikler göreceğiz. Açıkçası uçan arabayı kullanabilmek ya da seri şekilde üretmekten daha önemli olan, trafik düzeninin nasıl sağlanacağıdır.