Donald Trump'a ve politikalarına olan tepkiler çığ gibi büyürken, bu durum, bilişim dünyasını ve dünyanın en popüler uygulamalarından bazılarını da etkiliyor.

#Deleteuber hashtag'i, sosyal medyada adeta deprem yarattı. Birkaç gün içinde, 200.000'den fazla kullanıcı, Uber uygulamasını akıllı cihazlarından kaldırıp, hesaplarını sildi. Söz konusu protestonun nedeni, Uber Yönetim Kurulu Başkanı Travis Kalanick'in, Donald Trump'ın danışmanlarından biri olması. Protestocular, Travis Kalanick'in ivedikle görevinden istifa etmesini istiyor.

Kalanick tepkiler üzerine şu yazılı açıklamayı yaptı: "Bugün erken saatlerde, Başkan ile göç politikası hakkında konuştuk. Ekonomik konsey toplantılarına katılmayacağımı kendisine bildireceğim. Danışman grubuna katılmak, Başkan'ın politikalarını onayladığım anlamına gelmiyor. Maalesef, bu eylemim bazı kişiler tarafından çarptırıldı."

Görünen o ki Uber, uygulamanın toplu silinmesinin ötesinde hem iç hem de dış baskılara maruz kalmış. New York Times'ın haberine göre, salı günü son derece gürültülü bir yönetim kurulu toplantısı yaşandı ve büyük hissedarlar, Kalanick'i, Trump ile olan ilişkisi hakkında sert bir dile uyardı. Kurul üyeleri, Donald Trump nedeniyle ciddi protestolara maruz kaldıklarını vurguladı. Bazı çalışanlar bile Kalanick'e tepki gösterip sadece Uber'de çalışmaktan dolayı bile sosyal olarak yaftalandıklarını belirtti.