14 Ocak’ta Dubai merkezli taşımacılık uygulamasına sızan Hacker’lar 14 milyon insanın kullanıcı verilerini çalmayı başardı.

Dubai merkezli insan taşımacılığı şirketi bugün yaptığı açıklamayla siber ihlal kurbanı olduklarını duyurdu. Sisteme sızan hackerlar, 14 Ocak’tan önce Careem’e üye olan herkesin isimlerine, e-posta adreslerine, telefon numaralarına ve gezi verilerine erişim sağladılar.

Reuters’e göre, 14 milyon binici ve 558 bin sürücü verileri kötü niyetli kişilerin eline geçti. Bunun yanı sıra Careem'in veri depolama sisteminden sorumlu olan şirket, henüz bu verilerin sahtekarlık veya kötü amaçlı şekillerde kullanılmadığını duyurdu.

Careem, güvenlik açığından, Ocak ayında haberdar olmasına rağmen bunu kamuoyuna duyurmak için 3 ay kadar bekledi. Bu 3 aylık süreçte güvenlik soruşturması yürüttüklerini ve güvenlik sistemlerini güçlendirdiklerini söyleyen şirket gerekli önlemleri aldıktan sonra ihlalin açıklamasını yaptı.

Careem şu anda 90 şehirde ve 13 ülkede faaliyet gösteriyor. Bunun yanı sıra yabancı medya kaynaklarına göre Careem, Mena ve Pakistan’ın yanı sıra ülkemizde de en çok kullanılan binicilik uygulaması konumunda.