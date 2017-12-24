Modern taksi hizmeti olarak nitelendirebileceğimiz Uber'in nakliyeciler için geliştirdiği uygulaması Uber Freight'a yeni özellikler geldi.

Uber tarafından geliştirilen Uber Freight, şoförler ile şirketlerin ortak bir noktada buluşmasını, bu bağlamda da daha fazla iş ve daha verimli çalışmayı sağlıyor. Uygulama, özellikle küçük nakliye şirketlerinin ve kamyon şoförlerinin ilgisini çekmek üzere tasarlandı. Uber Freigt'ın tanıtılmasından neredeyse yarım yol sonra gelen yeni özellikler uygulamayı kullanan sürücülerin daha fazla iş bulmasını sağlıyor.

İlk yeni özellik, sürücülerin bir yük almak için nerede ve ne zaman bulunacaklarını gösterebilmelerini sağlayan Post My Truck hizmeti. Ayrıca, yeni özellikle birlikte sürücüler, açık oldukları iş türünü (kısa, orta veya uzun mesafeli olsun) not edip, kargo taşımacılığı için seçildikten sonra bildirim alabiliyorlar. Uygulama özelliği, klasik Uber uygulamasındaki gibi sürücülerin kendisini 'istenilen' haline getirme çabalarına benzetiliyor ancak Uber durumun daha farklı olduğunu öne sürüyor.

Bir diğer özellik ise nakliye şirketlerinin boşa giden kilometrelerinin önüne geçmek için tasarlanan "Yeniden Yükleme" özelliği oldu. Uber tarafından getirilen yeni özellikler, elbette şirketin bir anlamda kamyon şoförleri için bir iş paylaşım ağı oluşturmanın yanı sıra yüksek kar çabasının da bir ürünü. Bununla birlikte Yeniden Yükleme özelliği ile, sürücüler ve taşıyıcılar, yükün indirildiği yere yakın bir yerde bulunan yeni yükün listesini görebilecekler. Böylelikle taşıma şirketleri yol ve zaman tasarrufu yaparken şoförler de daha fazla iş yapabilecekler. Uber'in bu uygulaması bana bir zamanlar hepimizin oynadığı "Hard Truck" benzeri oyunları çağrıştırdı.