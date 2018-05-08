Karada verdiği hizmeti gökyüzüne taşıyarak hem daha hızlı hem de daha pratik olmayı umut eden Uber'in uçan taksisine ait ilk prototip görüntülendi.

Uber’in yolcu taşımacılığını tamamı ile değiştirmesini umduğu ve 2020’de havanlanmasını planladığı ‘uçan taksisi’ ilk kez ortaya çıktı. Henüz yalnızca bir maketten ibaret olan uçan taksi, Los Angeles’ta düzenlenen Uber Elevate Summit konferansında sergileniyor.

Uber’in uçak taksisi, dikey kalkış ve iniş gerçekleştirebilecek olmasına karşın bir helikopterden ziyade bir uçağı andırıyor. Tamamen elektrikle çalışması planlanan uçan taksi, geleneksel bir helikopterden çok daha sessiz ve düşük maliyetli olacak.

Tahmin edebileceğiniz gibi uçan taksileri çağırmak için Uber uygulaması kullanılacak. Uçan taksiyi çağıran kullanıcılar, kalkış için çatılarda bulunan en yakın kalkış noktasına ilerleyecek. Yolcular dilerlerse uçan taksiyi başka kullanıcılarla da paylaşabilecekler.

Uber, hava taksi ile yalnızca trafikten kurtulmayı ve taşımacılığı gökyüzüne taşımayı hedeflemiyor. Uber, yolcuların bu araçları birlikte kullanabilecekleri bir ağ oluşturmayı planlıyor. Böylece uçuş masrafları her iki taraf için de azalmış olacak.