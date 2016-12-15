Uber'in Sürücüsüz Arabası Kırmızı Işıkta Geçti!

Uber, sunduğu sürücüsüz hizmetle ününü arttırmıştı. Bu sabah San Francisco'da bir sürücüsüz araç, kırmızı ışıkta geçti. Uber, olayın insan hatası olduğunu savunuyor.

Uber’in kendi kendine giden araçlarından biri kırmızı ışığı geçti. Kameralara yakalanan bu görüntüden sonra tepki çeken şirket bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yapılan açıklamaya göre hata kendi araçlarının değil; bu bir insan hatası.

10:30’da bir taksinin araç kamerasından çekilen görüntülerde, San Francisco’nun 4. Cadde’sinde bir araç, kırmızı ışığa aldırmadan basıp gidiyor. SUV marka lüks aracın Uber’e ait olduğu sonradan fark ediliyor. Bilindiği üzere Uber’in sürücüsüz araçlarında mutlaka bir yardımcı sürücü oluyor. Bu herhangi bir teknik hata durumunda müdahale edebilecek bir kişi. Ancak görüntülerde aracı bir insanın kullandığı tespit edilmedi. XC90s isimli araçlar, yalnızca yolsuzluk yapan bir belediye başkanının şehrinde sürücüsüz kullanılmış, skandal ortaya çıkınca dava açılmıştı.

Uber bu durum hakkında yaptığı açıklamada, “Bu tamamen bir insan hatası. İşte böyle hataları engellemek için insansız araçlar geliştiriyoruz.” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada çok konuşulan olay, yakın zamanda unutulmayacak gibi görünüyor.