Uber'in Türkiye Krizi Büyüyor: Maliye Ekipleri Uber Sürücülerine Ceza Kesmek İçin Harekette

Uber'in tamamen yasal taşımacılık yaptığını savunmasına rağmen kriz büyümeye ve Uber'e olumsuz etki göstermeye devam ediyor.

Dünyanın en büyük internet girişimlerinden Uber, özellikle son günlerde ülkemizde taksilerin yoğun şikayeti üzerine "korsan taşımacılık" hizmeti verdiği gerekçesiyle cezaya tabi tutulmuş, birçok Uber aracı bağlanmış hatta Uber servisini kullanan yolculara dahi para cezası kesilmişti.

Bu olayın hemen ardından Uber yaptığı açıklamada tamamen yasal koşullarla hareket ettiklerini, vergi ödediklerini ve Türkiye faaliyetlerine tam gaz devam edeceklerini belirtmişti ve biz de size bunu aşağıdaki haberimizde aktarmıştık. (Ayrıca Uber nedir diyorsanız yanıtı ilgili haberde mevcut)

Uber ile ilgili bu krizin gidişatı belirsizken basına ulaşan son habere göre maliye ekipleri, Uber'e kayıtlı tüm araçlar için harekete geçti. Buna bağlı olarak söylenene göre yaklaşık 2000 Uber aracının sürücüsüne ceza kesilecek.

Uber ile ilgili gidişatın ne olacağını ise önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Ayrıca konuyla ilgili Uber yeni bir basın açıklaması yaparsa da sizlere aktarmaya çalışacağız.