Uber'in "Uçan Arabaları" İçin Yeni Bir Pilot Şehir Seçildi

Uber, 2020'de testlerine başlayacak uçan arabaları için 3. pilot şehirle anlaştı. Yeni pilot şehir, dünyanın en ünlü şehirlerinden birisi olan Los Angeles.

Ülkemizde yıldızı bir türlü barışamayan Uber, yurt dışında da yaşadığı o olumsuz dönemini atlatmış görünüyor. Şirket bu aralar sakin bir şekilde amaçladığı şeyler için uğraşıyor. Uber’in “uçan araba” projesi, yapılan açıklamalara göre 2020’de pilot şehirlerde denenmeye başlanacak.

Daha önceden Teksas’da bulunan Fort Worth ve ile Dubai’nin pilot şehirler olacağı açıklanmıştı. Bu süreçte Uber’e destek vereceğini açıklayan şehirlere bir yenisi eklendi. Yeni duyuruya göre bu iki şehre Los Angeles’da katıldı. 2020’de başlayacak testlerde insanlar uçan arabalarla taksiye biner gibi bir yerden bir yere gitmeye çalışacaklar.

Uber’in ürün müdürü Jeff Holden, bugün Lizbon’da yaptığı açıklama da, pilot şehirlerin arasında Los Angeles’ın da olduğunu belirtti. Holden konuşmasının devamında, bu yeni otonom uçakları yönetmek ve yepyeni bir hava trafik kontrol sistemi yaratmak için NASA ile ortak çalıştıklarını belirtti. Bu konuda Uzay Yasası Sözleşmesi imzaladıklarını belirten Holden, yıllarca bir hayal olarak kalan uçan araba işleminin sonunda gerçeğe dönüşeceğini söyledi.

Uber, projeyi büyük bir hevesle geliştiriyor olsa da, şu anda uçan araçlar hazır durumda değil. Uber’in yayınladığı tanıtım videosuna göre çatılara inecek uçan araçların dikey iniş becerisi göstermesi gerekiyor. Şu sıralar 19 şirket uçan arabalar geliştirmeye çalışıyor. Burada Boeing ve Airbus gibi köklü üreticiler olduğu gibi Google’un kurucusu Larry Page’in sahibi olduğu Kitty Hawk gibi daha mütevazı üreticiler de yer alıyor.

Peki, sizce bundan 10 yıl sonra bizleri evimizin çatısından almaya gelecek uçan araba taksileri görebilecek miyiz? Tamamen fütüristtik bir olaymış gibi gözükse de, 2018’e girmeye hazırlandığımız bu günlerde her şey zaten fütüristtik olmaya başlamadı mı?