Uber'i Uçan Taksi Projesi İçin Fransa'da Ar-Ge Üssü Açılıyor

Gerçekleşmesi konusunda önünde birçok engel çıkan Uber'in "Uçan Taksi" projesi, Fransa'nın desteğiyle çok daha işlevsel bir hal alacak. Yakın zamanda Uber, Fransa'da bir araştırma üssü kuracak.

Dünyada ulaşım anlamında geliştirmelere artık hepimiz aşinayız. Özellikle son dönemde adından sıkça bahsettiren Uber, bu konudaki atılımlarıyla çağın öncüsü olmaya devam ediyor. Ülkemizde Uber’in medyatikleşme sebebi tamamen farklı olsa da Uber, dünya genelinde oldukça farklı girişimlerle adından sıkça bahsettiriyor.

İlk olarak Amerika topraklarında başlayan bir çalışma ile kişiye özel "Uçan Taksi" projesi günden güne daha da olumlu adımlar atmaya başladı. Daha önceleri yetersiz bulunarak önüne türlü engeller çıkarılan bu proje, Fransa’ya taşınarak nihayete erecek gibi görünüyor. Ulaşım konusunda Fransa’yı ilklerin ülkesi yapmaya kararlı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un katkılarıyla Uber, kısa zaman sonra Paris’te Uber Elevate adında bir araştırma istasyonu oluşturacak.

Bu anlaşmanın yanında projeye destek olması için Fransız Üniversitelerinde yürütülen 48 proje ve araştırmaya destek olan Fransız hükümeti, Uber’in bu teknolojisini ve muadillerini gerçek anlamda istiyor.

İşin proje boyutunda bahsi geçen uçan taksileri herhangi bir standarta koymak gerçekten oldukça zor. Fiziksel anlamda uçağı çağrıştıran bu araçların büyük bir ihtimalle sınıfları otonom uçan araç olarak lanse edilecek. Önüne çıkan birçok engele rağmen Uber, 2020 yılı itibariyle anlamlı testler ile projesini hayata geçirmek istiyor. Üstelik bu aralar projeyi daha güvenli hale getirilmek için NASA ile ortaklık dahi kurulmuş durumda.