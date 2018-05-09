Uber'in Uçan Taksi Projesine NASA'dan Destek Geldi

Bildiğiniz üzere son dönemlerde Uber, ülkemizde bir hayli popüler oldu. Şimdi ise NASA ile anlaşma yapan firma, küçük uçaklar üretmeyi planlıyor.

Kullanım kolaylığı sebebiyle Uber, ülkemizde ve dünyada birçok kişi tarafından kullanılıyor. Kullanıcıların araç çağırma sistemine dayanan bu uygulama, aslına bakarsanız NASA’nın da ilgisini çekmiş. Öyle ki NASA ile Uber çığır açacak bir anlaşmanın başlangıcını yaptılar.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan NASA, Uber ile uçan taksi keşfi yapılması konusunda anlaştığını ve NASA’nın dağıtım amacıyla kullanılan insansız hava araçlarının Uber sistemi ile çağırılarak kullanılacağının altını çizdi.

Boyut olarak çok fazla büyük olmayacağı söylenen bu uçaklar, özellikle varlıklı kesimin ve iş dünyasının önderlerinin kullanacağı bir ulaşım ağı olacak diyebiliriz. İki büyük şirketin ortaklık ettiği bu fikir, eminim ki son derece iyi ve kaliteli sonuçlar doğuracak.