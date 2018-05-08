Uber'in Uçan Taksi Servisinin Kullanım Ücreti Belli Oldu

Uber, 2020'de test uçuşlarına başlanmasını hedeflediği uçan taksisinin müşterilere ne kadara mal olacağını açıkladı.

Uber, bugün tanıttığı 'uçan taksi' hizmeti ile ilgili bazı detaylar vermeye başladı. Açıklandığı andan itibaren büyük merak uyandıran bu yeni hizmetin 2020 senesinde test sürüşlerine başlayacağı ve 2023 senesinde resmi olarak hizmete başlayacağı düşünülüyor. Gelen son bilgi ise hizmetin bedelinin ortalama fiyatı ile ilgiliydi. Fiyat belirlenirken araba sahibi kullanıcıların 'daha avantajlı' bulacağı şekilde düzenlendiği de belirtildi.

Ücretin hesaplanması mil üzerinden yapılacak ve 1 mil (1,6 km) 5,73 dolara mal olacak. Bu da hizmetin bir hayli pahalı olacağı anlamına geliyor. Ancak fiyatın ilerleyen dönemlerde düşeceği ve hava ulaşımının çok daha sıkıntısız olması sebebi ile tercih edileceği düşünülüyor. Bugün yapılan konferansta konu ile ilgili konuşan Eric Allison, gelecekte insanların kendi araçlarına sahip olmayı seçmek yerine tercih edeceği alternatif ulaşım imkanları üzerinde çalıştıklarını da söyledi.

Hava ulaşımının özellikle kalabalık ve trafiği yoğun olan büyük şehirlerde büyük avantajlarının olduğunu da hatırlatan Allison, Uber'in bu konuda pek çok anket ve araştırma yaptığını söyledi. Yapılan anketlere göre ise eğer uçan taksi hizmeti şu an kullanılır durumda olsaydı yaklaşık 700 milyon kişi bu araçları kullanmayı tercih edecekti. Fiyat da düşünüldüğünde bu rakamların ilk etapta bu kadar yüksek olması pek muhtemel değil ama Jetgiller'deki gibi uçan araçları gökte görmemize az kalmış gibi görünüyor.