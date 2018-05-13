Uber'in 2023'te hizmete başlamasını hedeflediği uçan taksi servisinin önünde bazı engeller var ve beklenen sürede bu hizmetin kullanıma sunulması çok da kolay olmayacak gibi görünüyor.

Uber, geçtiğimiz dönemde yeni bir projesinden bahsetmişti; uçan taksi. 2020 senesinde ilk test uçuşunun yapılmasını umduklarını ve 2023 senesinden itibaren de hizmeti yavaş yavaş kullanıma sunacaklarını iddia eden şirketin önünde bazı engeller var gibi görünüyor. Amerika Federal Havacılık Kurulu (FAA), Uber'in bu projesi için hedef gösterilen zamanın yetersiz olduğunu ve projenin henüz çok fazla eksiği olduğunu düşünüyor.

Uber'in bu projeyi hayata geçirebilmek için FAA'ya ihtiyacı var, çünkü araçların onayı ve kontrollü hava sahası izni FAA'dan çıkıyor. Ancak FAA, konuya güvenlik yönünden bakmaları gerektiğini ve henüz bu konuda pek çok açık olduğunu söylüyor. Projenin gelecekte hayata geçirilmesinde bir sakınca olmadığı da söyleniyor, ancak yeni bir uçak ya da jetin kullanılabilir hale gelmesi için bile ortalama 10 sene boyunca pek çok çalışma yapılıyor ve FAA aynı testlerin Uber için de geçerli olacağını ve 2023'ün çok yakın bir zaman olduğunu belirtiyor.

Projenin tanıtıldığı etkinlikte gündeme gelen bir diğer konu ise hava trafiğinin nasıl kontrol edileceği ve bu konuda gelecekte yaşanacak artış ile ilgili ne düşünüldüğü oldu. Bunun için belirli hava trafiği sahalarının oluşturulacağı ve araçların sürekli olarak kontrol edileceği söylense de belliki Uber henüz projeyi kendi içinde de yeterince detaylandırmamış.

Uber'in NASA ile kurduğu ortaklık ile birçok sorunu yeniden değerlendireceği düşünülse de 2023 senesinde uçan taksilere binmek şimdilik biraz ertelenecek gibi duruyor.