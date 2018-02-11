Uber'in Yatırımcıları, Uber'e Rakip Şirket Kuruyor

Modern taksi şirketi Uber, uzun zamandır iki büyük Asyalı yatırımcısıyla kötü bir ilişki yaşıyor ve işler daha da karmaşık bir hal alma yoluna doğru gidiyor.

Uber'in, sansasyonel bir şekilde görevinden alan CEO'su Travis Kalanick döneminde ortaklık kurduğu Didi ve şirkete geçtiğimiz aylarda yüklü miktarda yatırım yapan Softbank, San Francisco merkezli şirkete rakip olacak bir kuruluş için ortaklık kurdular. İki dev şirket Uber'in Asya pazarından silinmesi anlamına gelecek bu ortaklıklarıyla Japonya'da bir modern taksi şirketi kuracaklar.

Geçtiğimiz haftalarda şirkete ağırlığını koymaya başlayan Softbank, Uber'in ABD, Avrupa, Latin Amerika ve Avustralya'daki işlerini büyütmek için yoğunlaşmasını istediklerini belirtmişti. Bu açıklamanın, Softbank'ın Uber'in rakibi konumunda bulunan şirketlere yaptığı yatırımlar dolayısıyla yapıldığı tahmin edilmişti. Ancak, şirketin bir amacının daha olduğu ortaya çıktı. Buna göre, Uber'in eski yatırımcılarından olan ve Çin'deki partnerliğini yapan Didi'yle anlaşan Softbank, Japonya'da bir şirket kurmak için karar aldı. Bu durumun Uber'in Asya pazarındaki piyasasını oldukça etkileyeceği düşünülüyor.

Öte yandan Didi'nin Asya kıtasında hamle yapması şaşırtıcı değil. Şirket Uber'le yaptığı ortaklıktan sonra hızlı bir şekilde büyüme eğilimi yakalamıştı. 2018 başlarında Didi, yerel servisi satın aldıktan sonra Brezilya pazarına giriş yaptı ve son zamanlarda servislerini bir franchise yoluyla Tayvan'a taşıdı. Softbank ise Uber'in en büyük hissedarı konumunda bulunuyor.

Didi ve SoftBank ortaklığı Japonya'da yakın zamanda pilot programına başlayacak. İki dev şirket yakında Osaka, Kyoto, Fukuoka, Tokyo ve diğer şehirlerde faaliyete geçecek.