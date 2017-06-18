Uber'in son dönemlerde faaliyete geçirdiği Uber Eats hizmetinin detaylarından bu yazımızda bahsediyoruz.

2014 yılından bugüne İstanbul'da aktif olarak hizmette olan Uber'i artık hepimiz biliyoruz. Uber temelinde hızlı, güvenli ve konforlu yolcu taşımacılığı sağlayan ve genel olarak taksi mantığıyla çalışan bir mobil uygulama. Mobil uygulama üzerinden kolaylıkla bir Uber aracı çağrıyorsunuz, araç sizi bulunduğunuz noktadan alıp istediğiniz noktaya bırakıyor.

Aslında Uber Eats hizmeti de Uber'in taşımacılık konusundaki deneyimini yemek servisine taşıyor. Temelde Yemek Sepeti gibi yemek sipariş servisleri mantığıyla işleyen Uber Eats, diğerlerinin dışında teslimatı maksimum 35 dakikada sağlıyor. Böylelikle hızlı teslimat gerçekleştiren Uber aynı zamanda yemeğinizin sıcaklığını koruması için de önemli önemler alıyor.

Ayrıca Uber Eats hizmetinin diğer bir güzel özelliği de yemek siparişi verdiğiniz andan itibaren harita üzerinde teslimatınızı getiren aracı takip edebiliyor ve bulunduğu konumu rahatlıkla görebiliyorsunuz.

Peki Uber Eats Türkiye'ye gelecek mi?

Henüz Uber Eats servisi Türkiye'de kullanılamıyor ancak dünya genelinde oldukça hızlı büyüyen Uber Eats, şu anda 97 şehirde kullanılabilir hale geldi. Ayrıca öte yandan Türkiye'de birçok restoranın servis hizmetinde ne yazık ki teslimat sürelerinin uzun teslimat sürelerinin olduğunu hesaba kattığımızda Uber Eats hizmeti, Türkiye'de önemli bir ihtiyacı giderecek gibi duruyor. Bu nedenle Uber Eats hizmetinin yakın zamanda Türkiye'de hizmete girebileceğini düşünüyoruz.