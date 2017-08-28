Uber'in Yeni CEO'su Dara Khosrowshahi Olacak!

New York Times'a göre Uber yönetim kurulu, Haziran ayından bu yana boş olan CEO koltuğuna Expedia CEO'su Dara Khosrowshahi'yi getirmeyi düşünüyor.

Geçtiğimiz haziran ayında Uber’in kurucusu olan Travis Kalanick, yatırımcıların baskıları üzerine CEO’luk görevini bırakmıştı. New York Times'a göre Uber yönetim kurulu, şirketin yeni CEO’su için Expedia CEO’su Dara Khosrowshahi ile HPE CEO'su Meg Whitman arasında kaldı. Çoğunluk, Khosrowshahi’nin yeni Uber CEO’su olması gerektiğine karar verdi.

Expedia, 2005 yılında Khosrowshahi’nin şirketin başına geçmesinin ardında hızla büyüdü. Şirketin geçtiğimiz yılki değeri 15 milyar doların üzerindeydi. Uber yönetim kurulu, seyahat şirketi ile başarılı olan Khosrowshahi’nin ulaşım sektörüne yabancı olmadığı için Uber’de başarılı olabileceğini düşünüyor. Whitman daha önce yaptığı açıklamada, HPE’nin başında kalmayı planladığını ve şirketi daha da ileri taşımak istediğini belirtmişti.

Uber için bu yıl oldukça zor geçti. Şirket, hakkında çıkan cinsiyetçilik ve taciz suçlamaları sonucunda 20 çalışanın işine son vermişti. Tüm bu kargaşanın ancak bir kan değişikliği ile çözülebileceğini düşünen yatırımcılar, Travis Kalanick’e görevi bırakması için uzun süre baskı yaptılar. Kalanick, öncelikle süresiz izne çıktığını açıkladı, fakat daha sonra görevinden istifa etti.

Uber, henüz resmi olarak Khosrowshahi’yi açıklamadı. Recode'ye göre, Khosrowshahi’nin öncelikle işi resmi olarak kabul etmesi gerekiyor. Eğer görevi kabul ederse şirketin başına ne zaman geçeceği ise bilinmiyor.