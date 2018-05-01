Uber, İngiltere'nin Bir Şehrinde Daha Yasaklandı

Uber, Londra ve York'un ardından üçüncü bir İngiliz şehrinde daha lisansını kaybetti. Diğer iki şehrin ardından Brighton'da yasaklanan Uber, Brighton yönetimi tarafından lisans sahibi olmaya "uygun" görülmedi. Yolcu güvenliğini tehlikeye attığı iddia edilen Uber, bu yasağa itiraz edeceğini açıkladı.

İngiltere'nin güneyinde yer alan sahil kenti Brighton'da Uber yasaklandı. Yasağın gerekçesi olarak ise Uber'in bölge dışından sürücülere lisans verdiği ve veri gizliliği ilkelerini ihlal ettiği öne sürüldü. Bu sebeplerden dolayı Brighton yönetimi, Uber'in yolcu taşımacılığına "uygun" olmadığını açıkladı.

Londra ve York'un ardından Uber'in lisansını iptal eden üçüncü İngiliz şehri olan Brighton, diğer şehirlerin de bu karara yönelmesine yardımcı olabilir. Ülkemizde de taksicilerle ciddi bir rekabet içerisinde olan Uber, dünyanın çeşitli yerlerinde engellenmeye çalışılıyor. Brighton'un bu kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendiren Uber, bu karara itiraz edeceğini açıkladı.

Brighton'daki Uber sürücülerinin birçoğunun çevredeki diğer şehirlerden lisans almış olduğunu belirten şehir yönetimi, yolcu güvenliği açısından endişe duyduklarını ekledi. Ülkemizde de Uber'in yasaklanması yönünde talepte bulunan bir kesim mevcut. Taksiciler Odası'nın bu yöndeki isteği, ülkemizde şiddete kadar varan olayların çıkmasına neden olmuştu.