Popüler taşımacılık hizmeti Uber, İstanbul'un dışında Bodrum ve Çeşme'de de yaz boyunca kullanılabilir olacak.

Dünyanın en popüler taşımacılık uygulaması Uber, çıktığı günde kısa bir süre içinde ciddi kullanıcı sayısına ulaşmış konforlu, hızlı ve güvenilir taşımacılık hizmeti sunması ve aynı zamanda mobile bağlı yapısıyla birlikte dijital bir platform olmasıyla 2010'lu yıllarda hizmette olmadığı ülkelerin fazlasıyla özendiği bir servisti. 2012 yılında Londra gibi şehirlerde yaygın bir şekilde kullanılan Uber, Türkiye'ye ilk girişini 2014 yılında gerçekleştirdi.

Türkiye'de üç yıldır sadece İstanbul'da hizmet veren Uber uygulaması, İstanbul'da bu süre içinde 3000'e yakın sürücü ağına ulaştı ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Şimdi ise Uber, Türkiye operasyonlarında oldukça önemli bir adım atarak ilk kez İstanbul dışında Bodrum ve Çeşme'de hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Özellikle yaz sezonuna denk gelmesiyle birlikte turizmin yoğun olduğu bölgelerde hizmet verecek olan Uber, Bodrum ve Çeşme'de yaşayan vatandaşların yanı sıra bu bölgeye gelen ve şehrinde Uber kullanan turistlerin de tercih ettiği bir servis olmayı planlıyor. Ayrıca Uber, Bodrum ve Çeşme'de yaz mevsimi boyunca hizmet verecek olmasıyla birlikte haziran ayının sonuna kadar tüm yolculuklarda %20 indirim sağlayacak.

Uber'in İstanbul dışına açılması her ne kadar önemli bir adım olsa da görünüşe göre uygulama sadece yaz mevsiminde Bodrum ve Çeşme'de kullanılabilir olacak. Daha sonra Uber'in hizmetlerine tekrar sadece İstanbul ile devam etmesi bekleniyor.