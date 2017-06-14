Uber ve Kızılay arasında imzalanan anlaşmayla birlikte Uber'de 'KanVer' promosyon kodunu kullanan kullanıcılar, en yakın kan merkezlerine ücretsiz ulaşım sağlayabilecek.

Kısa süre içinde dünyanın en çok kullanılan özel ulaşım araçlarından biri haline gelen Uber, Türkiye'deki çalışmalarını ve faaliyetlerini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 5 Haziran Çevre Günü'ne özel olarak UberGREEN hizmetini bir günlüğüne İstanbul'daki kullanıcılarına ücretsiz yaparak BMW i3 ile seyahat etme imkanı tanıyan Uber, bu kez Türk Kızılayı ile gerçekleştirdiği önemli bir kampanyayla yine kendinden söz ettiriyor.

Uber, bugün İstanbul'da Kızılay ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Uber ve Kızılay ortaklığında gerçekleştirilen yeni promosyonunu duyurdu. İmzalanan protokolle birlikte bugün itibariyle tüm Uber kullanıcıları, 'KanVer' promosyon kodunu kullanarak kendilerine en yakın kan merkezine ücretsiz olarak ulaşım sağlayabilecekler. Bu noktada Uber, bu promosyonun amacı dışında kullanılmasını engellemek için taşımacılık ücretini 40TL ile sınırlandırıyor ve kan bağışçılarının kendilerine en yakın kan merkezine ulaşmak için bu promosyonu kullanmasını öneriyor. Ayrıca bu promosyonun sadece 'UberXL' servisinde geçerli olduğunu da belirtelim.

Eğer siz de İstanbul'da yaşıyorsanız ve kan bağışı yapmak istiyorsanız, 'Promosyon Ekle' bölümünden 'kanver' promosyon kodunu ekleyerek size en yakın kan merkezine ücretsiz bir şekilde Uber ile ulaşım sağlayabilirsiniz.