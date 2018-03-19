Amerika Birleşik Devletleri'nde, 'Kendi kendine Sürüş' teknolojisi kullanan bir Uber aracının bir kadının ölümüne sebep olması gündeme oturmuş durumda.

Uber’in bir kadının ölümüne yol açan otonom araba kazası, sigorta ve sorumlulukla ilgili bir takım soruları gündeme getiriyor. Araba otomatik sürüş modunda olmasına ve direksiyonun arkasında acil durumlarda müdahale edebilecek bir sürücü bulunmasına rağmen nasıl böyle bir kaza yapabilirdi? Kuşkusuz ki ilk akla gelen soru bu.

Bu olayın üstüne Uber; Arizona, Pittsburgh ve California gibi pilot bölgelerde kendi kendini süren araba testlerini durdurdu. Geçtiğimiz yıl NTSB; Florida'daki Tesla’nın Otomatik Pilot sistemini içeren 2016 kazalarından sonra, ölümcül kaza için Tesla'yı kısmen feshetmiş ve sistemin amaçlandığı şekilde çalıştığını ancak sürücünün dikkatsizliğini, otopilot sistemi üzerindeki aşırı güven nedeniyle kazayla sonuçlandığını söylemişti.

Uber sözcüsü, bu konuyla ilgili üzüntülerini şu sözler ile dile getirdi: “Kalplerimiz kurbanın ailesi ile birlikte, bu olayla ilgili soruşturmalarda yerel makamlarla iş birliği içerisindeyiz.” Bu vahim kaza, Uber'in geleceğini nasıl etkiler bilinmese de henüz 'otomatik sürüş' denilen teknolojinin yeterli bir teknoloji olmadığını gözler önüne seriyor.