Uber Kullanıcı Oylamalarını Daha Adil Hale Getiriyor

Hem şoförlerin hem de yolcuların oylanmasıyla ilgili kapsamlı bir düzenleme yapan Uber artık daha adil bir oylama sistemi sunuyor.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan popüler taksi hizmeti Uber özellikle hem şoförlerin yolcuları hem de yolcuların şoförleri oyalayabilmesi sayesinde her iki tarafa da eşit yaklaşan güvenli bir uygulama olarak biliniyor ancak Uber'in oylama sisteminde bazı ufak soru işaretleri bulunuyordu. Uber, yeni güncellemesiyle birlikte bu soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.

Yeni güncellemeyle birlikte Uber kullanıcılarının sürücülerle ilgili bir anket dolduracağı UberPool özelliği devreye giriyor. Bu anketler sayesinde yolcuların oylarıyla yanıtları değerlendirliyor ve eğer Uber şoförü dışında yol çalışması gibi sorunlar nedeniyle yolcu Uber sürücüsünden şikayetçi olduysa bu eksi puan Uber sürücüsüne yansıtılmıyor. Ayrıca kullanıcıların da kendi puanlarını öğrenebilmeleri için sistem kolaylaştırıldı. Daha önce birçok kullanıcı puanını nereden ve nasıl görüntüleyeceğini bilmiyordu ancak yeni güncellemeyle birlikte hemen açılan menüde Uber puanınızı görüyorsunuz.

Açıkçası UberPool sisteminin ne kadar adil değerlendirilip değerlendirilmeyeceği bazı kuşkulara neden olsa genel olarak Uber'in hem şoför haklarını korumak hem de yolculara daha iyi bir deneyim sunmak için doğru bir adım attığını söyleyebiliriz.