Uber, Lider Değişikliğine Gidebilir!

Araç ve taksi kiralama platformu olan Uber, son gerçekleştirdikleri toplantıda lider değişikliği konusu üzerinde durdu.

Uber bir süredir acemi olan ekibini değiştirmek üzerinde çalışıyordu. Bunu başarmak için çalışanları ile yollarını ayırarak uzmanları işe alıyorlardı. Fakat en radikal kararlarını almalarına kısa bir süre kalmış olabilir. Bazı gazetelerin ortaya çıkarttığı bilgilere göre Uber'in 11 Haziran'da yapılacak toplantısında bazı yöneticilerde hatta CEO pozisyonunda bile değişiklikler olabilir.

Gazetelerin öğrendiğine göre ise Uber'in genel müdürü geçici olarak görevinden alınabilir ve işine geri döndüğünde daha düşük bir pozisyonda devam edebilir.

Bu boşluk yöneticilerin Kalanick'e olan güvenleri tam olsa bile Kalanick için iyi olacaktır. Annesi yakın zamanda bot kazasında ölen ve aynı kazada babası ağır yaralanan Kalanick'in bu kaybı ile baş edebilmesi için bir izin alması gerektiği düşünülüyor.

Kalanick'in yakın danışmanlarından biri olan başkan yardımcısı Emil Michael'ın da geleceği belli değil. Ayrıca insan kaynakları başı Ryan Graves ve teknik yönetici Thuan Pham'ın da pozisyonları değiştirilebilir. Bazı duyumlara göre Emil Michael bu Pazartesi görevinden istifa edebilir. Kimlerin çıkartılacağı ve başka pozisyonlara kaydırılacağı beli olmasa da yönetim ekibi şimdiden önlemlerini almış durumda.

Uber bu konuda yorum yapmaktan kaçınsa da kısa süre içerisinde yapılacak değişikliklerin ortaya çıkacağı düşünülüyor. Uber, bu toplantıdaki kararları çalışanlarına 13 Haziran'da açıklayacak. Bu kararların bazıları basına da sunulacak.

Yönetim ekibinde lider değişikliği oldukça fazla istenirken bu yönde çıkmayacak bir karar Uber'in içerisinde sıkıntılar oluşturacak gibi duruyor.