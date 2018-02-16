Uber, Londra'da 7/24 Çalışan Çağrı Merkezi Açıyor!

Geçtiğimiz yıl yetkililer tarafından Londra lisansı iptal edilen Uber, yerel yönetimle tekrar arayı düzeltmek için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Şirketten bugün yapılan açıklamayla İngiltere'de yaşanan şiddet olaylarını bildirme biçiminde bir takım önemli değişiklikler yapıldığı belirtildi.

Uzun zamandır İngiltere'de büyük problemler yaşayan Uber, piyasadaki varlığını korumak için adımlar atmaya başladı. Hatırlayacağınız üzere Uber, bazı ciddi olayları raporlamadığından dolayı lisansını kaybetmişti. Şirket yeni aldığı bir kararla ciddi durumlar için sürücülere ve yolculara yönelik olarak 7/24 çalışan bir çağrı merkezi kuracağını belirtti.

Geçtiğimiz Eylül ayında, Londra'nın şehir için ulaşım biriminden yapılan açıklamada Uber'in güvenlik konusundaki gevşek yaklaşımı gerekçe gösterilerek lisansın yenilenmeyeceği belirtilmişti. Uber kararı temyiz etti ve CEO Dara Khosrowshahi, lisans almak için gerekli değişiklikleri yapacaklarına ve şehir yetkilileriyle iş birliği içinde olacaklarına yönelik söz verdi. Şirket bugün yaptığı açıklamada söz konusu revizyona yönelik bir adım attığını öne sürdü. İngiltere'deki Uber genel müdürü Tom Elvidge, yaptığı açıklamada, "İş yapma şeklimizi değiştirmeye kararlıyız, bu nedenle dinlemeye devam edeceğiz ve önümüzdeki aylarda başka iyileştirmeler yapmayı planlıyoruz" dedi.

Bununla birlikte Uber, Londra polisine şiddet olaylarının bildirilmesi ile ilgili yeni politikasını uyguladığını ve polis departmanlarıyla İngiltere çapında görüşmeler yaptığını söyledi. Öte yandan şirket sürücülerin lisans bilgilerini de müşterilere vereceklerini belirtti.