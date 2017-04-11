Uber, Referandumda Oy Kullanacak Yolcuları Ücretsiz Taşıyacak

Türkiye'deki Uber kullanıcıları herhangi bir ücret ödemeden oy kullanacakları sandığın olduğu yere UberXL servisi sayesinde gidebilecekler.

Son günlerde İtalya'da yasaklanmasıyla gündeme gelen popüler taşımacılık servisi Uber, ülkemizde 16 Nisan günü referandum sonucunu belirlemek adına yapılacak olan halk oylamasına Uber kullanıcılarını ücretsiz olarak taşıyacağını duyurdu.

Daha önce bazı etkinliklerde de ücretsiz taşımacılık hizmeti sunan Uber, 16 Nisan günü de oy kullanmaya gidecek vatandaşlara 05:00 - 23:59 saat aralığında her biri 30TL'ye kadar olmak üzere 2 kez ücretsiz yolculuk hakkı tanıyacak. Bu hizmetten yararlanmak isteyen Uber kullanıcılarının UberXL araçlarını çağrırken ödeme kısmında 'Promosyon Ekle' seçeneğinden 'REFERANDUM' kodunu eklemeleri yeterli.

Bu arada Uber'in bu hizmetinin sadece UberXL araçlarında geçerli olduğunu, UberTaksi servisinde ise geçerli olmadığını belirtelim. Eğer siz de bu hizmetten faydalanmak istiyorsanız basit bir şekilde referandum günü UberXL aracıyla sandığınıza 30TL'ye kadar ücretsiz ulaşabilirsiniz.