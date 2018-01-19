Uber, Singapur'da, şehir devletinin en büyük taksi operatörü, ComfortDelGro Corp Ltd. ile birlikte UberFLASH olarak adlandırılan yeni bir hizmet başlatacak.

Uber'in resmi sitesindeki bilgilere göre şirket, Singapur'un en büyük geleneksel taksi şirketi ComfortDelGro Corp Ltd. ile ortaklaşa UberFLASH isimli yeni bir hizmete başlayacak. Yeni hizmete göre Uber, yolcuların en yakınında bulunan Uber araçlarına yada ComfortDelGro taksilerine bağlanmasını sağlayacak. İki firma arasında gerçekleşen ilk işbirliği, bu şekilde gerçekleşmiş olacak. Uber, Singapur araba kiralama şirketi Lion City Rentals'te %51 hisse alacağınıda duyurdu.

UberFLASH, Uber'e Singapur'un yolculuk pazarında yeni bir avantaj sağlıyor. Uber ve ComfortDelGro'nun ortak bir açıklamasına göre, Tayland ve Malezya'da da verilen UberFLASH hizmeti, Uber'in düşük maliyetli UberX hizmetinden %5 ila 10 oranında daha az ücretle gerçekleşecek. Uber, ortaklığın Asya merkezli pazarda Malezya ve Singapur merkezli yolculuk şirketi Grab'tan da pay almasına yardımcı olacağını umuyor. Uber ve Grab, Güneydoğu Asya pazarlarında sıcak rekabete kapılmış ancak Grab üstünlüğü elinde tutuyor.

Uber, Güneydoğu Asya'nın geçen yıl 5,1 milyar dolar olan pazar payının, 2025 yılına kadar 20 milyar dolara kadar yükselmesini bekleniyor. Uber'de, bu yükselen piyasadan kendi payını almayı umut ediyor. Grab, daha fazla sürücü elde etmek ve hizmetlerini genişletmek için, agresif bir biçimde fon sağlıyor. Buna karşılık olarak da Uber, daha uygun bir bütçeyle geleneksel taksi şirketleri ile işbirliği yapıyor. Bakalım bu rekabetin sonucunda, 2025 yılına gelindiğinde, hangi şirketin hisseleri daha fazla değer kazanacak ? Grab zirvedeki yerini koruyabilecek mi, yoksa Uber büyük bir atağa geçip Grab'ı piyasada geçebilecek mi?