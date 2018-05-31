UBER Şoförleri İsyan Etti: Devlet Bu Çeteye Teslim Olmamalı!

UBER sürücüleri henüz resmi bir derneğe sahip olmadığı için, Ulaşım ve Turizm Hizmetleri Derneği'ne bağlı durumdalar. Derneğin başkanı Ersin Kula'dan UBER'deki gündeme dair açıklamalar geldi.

Ülkemizde son dönemde UBER'e dair tartışmalar son hızıyla devam ediyor. Dün itibarı ile Taksiciler Derneği'nin açıklamalarını sizlerle paylaşmıştık. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Bugün itibarı ile UBER ülkemizden kaldırılmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

Şimdi de olayın diğer cephesi olan UBER şoförlerini temsilen, Ersin Kula'dan bir yanıt geldi. Kula şu açıklamaları yaptı: "D2 belgesiyle ilgili yapılan değişikliğin bizi kapsamadığını düşünüyoruz. Bu değişiklik daha çok şehirlerarası taşımacılık yapan turizm firmalarını etkiler. Ancak henüz uygulamasını görmediğimiz için tedirginiz."

Açıklamanın ilk kısmından da anlayabileceğimiz gibi uygulamadan ve değişen yasadan henüz UBER şoförlerinin de tam anlamıyla haberdar olduğunu söyleyemeyiz. Bu yaşanan durumların belki de devam edeceğine işaret ediyor olabilir.

Kula açıklamalarına şöyle devam etti: "İstanbul’da mevcut bir plaka çetesi var. Bunlar günlerce araç şoförlerimizi darp etti. Devlet de bu çeteye teslim olmamalıdır. Bu değişikliğe isyan ediyoruz. Biz de düzenlemenin iptali için başvuruda bulunacağız. Ayrıca biz şehir içinde D2 belgesinden daha çok İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği turizm izin belgesini kullanıyoruz. Polisler, UBER şoförlerini çevirdiklerinde bu belgelere bakmadan ceza veriyor. Ancak mahkemede bu cezalar iptal ediliyor."