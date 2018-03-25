İstanbul'da Bir Uber Şoförü Kadın Yolcusunu Darp Etti!

Atatürk Havalimanı’na gitmek isteyen bir kadın yolcu UBER’i kullanmayı tercih etti. İddiaya göre yolcudan 220 lira isteyen Uber şoförü ile yolcu arasında tartışma başladı. Ve yine iddialara göre parayı alamayan Uber şoförü, genç kadını yol ortasında darp etti.

Son günlerde UBER şoförleri ve taksiciler arasında tartışmalar devam ederken, yaşanan olumsuz olaylara bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez olay UBER şoförü-taksici arasında değil, UBER şoförü-yolcu arasında meydana geldi ve UBER şoförü genç kadın yolcuyu yol ortasında fena halde darp edildi.

Olay sabah saatlerinde genç kadının Atatürk Havalimanı’na giderken UBER kullanmak istemesi ile başladı. İstinye’den kızı ile birlikte UBER’e binen Birgül E. Havalimanına yaklaşması sırasında ne kadar ödemesi gerektiğini sordu. Yolculuk bedeli olarak 220 lira isteyen UBER şoförü ile fiyatı fazla gören genç kadın arasında fiyat anlaşmazlığı başladı.

Birgül E.’ye göre, UBER şoförü kendisinden normalin çok üstünde bir rakam talep etmişti. Olay karşısında şaşıran ve itiraz eden yolcu arasındaki gerginlik, UBER şoförünün genç kadını dövmesi ve bariyerlerin üzerine atmasıyla daha da kötü bir hal aldı.

Genç kadın darp edilmiş halde yol kenarında otururken onu yoldan geçen taksi şoförü Murat Tağu gördü. Olay hakkında konuşan Tağu şunları söyledi:

“Basın Ekpres Yolundan havalimanına geldiğim sırada sağda park halinde bir araç gördüm. Araçta bir sorun olduğunu tahmin ettim. Aracın önünde durduğumda bir kız gelip yardım istedi. UBER sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcut. Ben kızla ilgilenirken hanım efendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Ben denk geldim. İnsanlar güvenip itibar ediyorlar. Aracın resimleri de mevcut. Sürücüyü tarif edebilirim. Sürücü kaçtı. Hatta beni de araçla beraber bir şerit sürükledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim. İstinye'den binmişler. Havalimanına kadar gelecekler. Bulundukları istikamete kadar 250 tl istenmiş. Hanım efendi itiraz edince, ben havalimanına girmiyorum, girersem bana ceza uygulayacaklar demiş. Bütün sıkıntı fazla para istemekten dolayı.”

Ardından genç kadını taksi ile Atatürk Havalimanı’na götüren Tağu, ilk olarak sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde gelen sağlık görevlileri Birgül E.’ye ilk müdahaleleri yaptılar. Geçtiği kontrol sonrasında darp edilen Birgül E. daha sonra ifade vermek ve UBER şoföründen şikayetçi olmak için Havalimanı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Genç kadını darp eden ve kaçan UBER şoförünün bulunması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Açıkçası son dönemlerde UBER sürücülerine olan şiddetin aksine, şimdi de UBER sürücülerinin bu tür bir duruma karışması oldukça ilginç oldu. Şeytanın avukatlığını yapınca, elbette işin içinde bir algı operasyonu var mıdır diye akıllara gelmiyor değil. Bu bağlamda her türlü şiddet olayına son verilmesini dilememize rağmen, ülkemizde süre gelen Taksi ve UBER tartışmaları da maalesef uzun süre daha devam edecek gibi görünüyor.

Güncelleme

Habere dair video da geldi. Araç içi kameradan alınan görüntülerde tartışmanın 2 dakika 53 saniyelik görüntüsü ortaya çıkmış durumda. Açıkçası darp olayına dair herhangi bir görüntü olmamasına karşın, -hiçbir şiddeti haklı göstermese de- 2 dakika 53 saniye boyunca sözlü tacizde bulunan bir müşteri görüyoruz. Olaya dair yeni bilgiler geldikçe haberimizde sizlerle paylaşacağız.

Güncelleme 2

UBER cephesinden gelen açıklama herhangi bir darp olmadığı ve yolcunun araçtan düşerek yaralandığı yönünde. Henüz konuyla ilgili herhangi bir nihai görüntü ise haber kaynaklarına ulaşmış değil.