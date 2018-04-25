Sürücülerin eski müşterilerinin adres bilgilerini görmesinin bir güvenlik sorunu oluşturabileceğini düşünen UBER, yeni güncelleme ile UBER sürücülerinin eski müşterilerinin adreslerini göremeyeceğini açıkladı.

Popülaritesi hem ülkemizde hem de dünyada günden güne artmakta olan uluslararası ulaşım şebekesi şirketi UBER, kullanıcı sayısının artması ile birlikte kişisel veri gizliliği tartışmalarının da içine düşmüş oldu.

Mevcut UBER politikalarında UBER sürücüleri, eski müşterilerinin adreslerini görüntülemeye devam edebiliyordu. Üstelik müşteriler uygulamayı silseler dahi adresleri kayıtlı kalmaya ve sürücülerin görüşüne açık olmaya devam ediyordu.

Gizmodo’ya konuşan üst düzey bir UBER yetkilisi, şirketin kullanıcı veri gizliliği konusuna büyük önem verdiğini ve bu konuda ciddi bir çalışma içinde olduğunu söyledi. Söz konusu çalışmalar dahilinde ilk adım ise şoförlere gelecek.

UBER’e gelecek yeni güncelleme ile birlikte UBER müşterilerinin adres bilgileri, taşıma hizmetinin son bulmasının ardından otomatik olarak sürücüye gizlenecek. Böylece UBER kullanıcılarının kayıtlı adreslerini hiçbir sürücü görüntüleyemeyecek.