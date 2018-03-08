Uber Sürücüleri, Daha Fazla Kazanmak İçin Abur Cubur Satıyor

Saatte 4 dolardan daha az kazandığı ortaya çıkan Uber sürücüleri, daha fazla gelir elde etmek için çeşitli yollara başvuruyor.

Geçtiğimiz günlerde Uber ve Lyft gibi uygulamalarda sürücü olarak çalışan kişilerin, saatte 4 dolardan daha az kazanç elde ettiğini öğrenmiştik. ABD'nin asgari ücretinden daha düşük olan bu değer, Uber'e karşı büyük bir tepki oluşturmuştu. Şimdi ise, Uber sürücülerinin geçimlerini sağlayabilmek için birtakım ek işler yaptığı ortaya çıktı.

Bazı Uber sürücüleri, 'maliyetler düşülmeden' önceki kazançlarının saatte 4 dolara kadar düştüğünü belirtti. İyi günlerde ise, bu rakam 10 dolar seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bu durumdan şikayetçi olan sürücüler, araçlarına yerleştirdikleri abur cubur otomatlarıyla daha fazla gelir elde etmeyi amaçlıyor. Cargo adlı 'start-up' ile araçlarına yiyecek-içecek otomatı kuran sürücüler, ücretsiz olarak imzaladıkları sözleşme sonucu ürünleri sattıkça kâr elde ediyor. Chicago merkezli şirket, 5.5 milyon dolarlık piyasa hacmine sahip. New York City, Boston, Chicago ve Minneapolis gibi eyaletlerde toplamda 2500 araçta bulunan sistem, sürücüler için gerekli olan her şeyi sağlıyor. Sürücüler, bu yöntemle gelirlerini yaklaşık %20 arttırma imkanına sahip oluyor. Vendigo isimli bir başka şirket de aynı konseptte hizmet sunuyor.

Daha fazla gelir elde etmek isteyen sürücülerin bir diğer kurtarıcısı ise Mystro. Bu şirket, herhangi bir ürün satışı yapma seçeneği sunmuyor. Aylık 11.95 dolar ücretiyle hizmet, sürücülerin vardiyalarını otomatik olarak düzenleyerek geliri maksimize ediyor. Aynı anda hem Uber hem de Lyft uygulaması ile müşteri alabilen sürücüler, bu yöntemle daha fazla gelir elde ediyor. Rydar isimli bir başka şirket ise, sürücülere daha fazla gelir elde edebileceği rotalar oluşturuyor.

2015 yılında Uber araçlarına reklam panosu yerleştirmeyi hedefleyen Vugo adlı şirket, sürücülerin ilgisini çekmiş olsa da; Uber tarafından yasaklandı. Bu kadar düşük ücretlerle çalışan Uber ve benzeri uygulamalarda çalışan araç sürücüleri, daha fazla gelir elde edebilmek için çeşitli alanlara yöneliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Uber, gerçekten çalışanlarına hak ettiğini vermiyor mu?