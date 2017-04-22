Türkiye'de karşısına çıkan engelleri aşmak için uğraşan Uber artık Türkiye'deki müşterilerinden taşıma sözleşmesini imzalamalarını ya da araçtaki yolcuların adının sürücüler tarafından alınacağını duyurdu.

Dünyanın en popüler özel taşımacılık veren hizmetlerinden biri olan Uber, bildiğiniz gibi ülkemizde bir süredir önemli sorunlar yaşıyordu. Özellikle taksilerin Uber'e karşı gösterdiği tavır ve yasal olarak zorlamaları, Uber'i zor durumda bırakmıştı ancak Uber tüm bu zorluklara rağmen Türkiye pazarında faaliyetlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde trafik polislerinin Uber araçlarını çevirerek araçla seyahat eden kişilerin detaylı bilgilerini istedikleri kapsamlı bir araştırma yaptığı duyuluyordu. Belirtilene göre polisler, Uber ile yolculuk yapan kişilerden bu hizmete nerede bindiğini, nerede indiğini, neden Uber ile yolculuk yaptığını sorarak uygulamayı ve hizmeti tanımaya çalışıyordu. Şimdi ise Uber, yolcularıyla bir taşımacılık sözleşmesi yapabileceğini ya da yolcuların bilgilerini isteyebileceğini söyledi.

Uber tarafından belirtilene göre sürücüler, bazı durumlarda Uber araçlarını kullanacak kişilerle bir taşıma sözleşmesi yapacak ya da araçtaki tüm yolcuların kişisel bilgilerini alarak bir yolcu listesi hazırlayacak. Böylelikle Uber, her şeyi yasal olarak yaptığını gösterirken yolculuk yapan kişilerin Uber arçalarından fiş isteyebileceği de hatırlatılıyor. Yani müşteriler, vergisini ödeyerek hizmet veren Uber'den fiş de alabilecek.