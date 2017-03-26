Uber Sürücüsüz Otomobil Testlerini Askıya Aldı

Otonom araçlar üzerinde çalışmalar yürüten Uber, geçtiğimiz gün yaşanan kaza olayından sonra otonom araç testlerini askıya aldığını duyurdu.

Yıllardır hayatımızda olan taksi sistemini bir mobil uygulamaya indirgeyerek özellikle UberXL servisiyle her otomobilin uygun fiyatlı ve lüks bir taksi olmasını sağlayan Uber, geleceğin otomobil konsepti olan sürücüsüz otomobiller konusunda da kendi çalışmalarını yürütüyordu.

Uber açısından her şey yolundan giderken olumsuzluklar ardı ardına geldi. Uber CEO'su Travis Kalanick cinsiyetçilikle suçlanırken bu durumun üstüne Google'ın şirketi Waymo, kendi sürücüsüz otomobil patentleri çaldığı gerekçesiyle Uber'e ciddi bir dava açtı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi geçtiğimiz gün Uber'in Arizona'da testlerini yaptığı sürücüsüz otomobili bir kazaya karıştı.

Başına gelen tüm bu talihsizliklerden sonra Uber, bir süre için sürücüsüz yani otonom araçlarının sürüş testlerini durdurma kararı aldı. Şirket, kazanın sebenini öğrenene kadar ve bazı şeyleri netleştirene kadar otonom araçlarını Arizona'da test etmeyecek.