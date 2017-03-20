Uber başkanı Jeff Jones, görevinden ayrılma kararı aldı. Ardı ardına gerçekleşen skandallar, Jeff Jones'un tahammül sınırlarını epey zorlamış gibi.

Uber'de işler sarpa sarmaya devam ediyor. Şirketin başkanı Jeff Jones, görevinden ayrılmaya karar verdi. Ayrılma, bir dizi cinsel taciz iddiasının yanı sıra Waymo - Alphabet'ın kendi kendine çalışan otomobil biriminden gelen ve otonom sürüş mimarisinin çalındığı iddiası üzerine gelişen dava nedeniyle gerçekleşti. Uber CEO'su Travis Kalanick, şirkette bir operasyon subayı gibi teftiş yapmayı planladığını duyurdu. Ancak bu sızıntıların ve kötü gidişin önüne geçemedi.



Uber sözcüsü gelişmeleri doğruladı: "Jeff'e 6 aylık katkıları için teşekkür ediyoruz ve onun için en iyisini diliyoruz."



Kaynaklar, kötü gidişatın doğrudan şirketteki tartışmalara bağlı olduğunu vurguluyor. Yılın başında Uber, Donald Trump'un göçmen yasağı nedeniyle büyük bir protestoya maruz kalmıştı. Öyle ki CEO Travis Kalanick, Trump'ın danışmanlığından istifa etmek zorunda kaldı. Zaten tepkiler Uber CEO'sunun Donald Trump gibi tartışmalı bir isme danışmanlık yapmasından kaynaklanıyordu.

Uber'in Eski Başkanı Jeff Jones



Uber ile ilgili fiyaskolar bu kadarla kalmadı. Uber'in kadın yazılım mühendisi, kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını ileri sürdü. İddialar üstüne Uber yöneticisi Amit Singhal görevinden ayrıldı. Alphabet de otonom kamyon projesinde Uber'in fikir hırsızlığı yaptığını savunuyor. Olay mahkemeye intikal etmiş durumda. Üstüne üstlük Uber'in 2016 yılındaki karı 3 milyar dolar azaldı, şirket zarar etmese de böylesine bir düşüşün yaşanması hakikaten inanılmaz.



Görevinden istifa eden Jeff Jones, son derece çarpıcı bir açıklama yayınladı: “Uber'e misyonu, şirketin olgunlaşması ve uzun vadede firmanın gelişmesine yardımcı olacak küresel yetenekler kazandırmak için katıldım. Lakin kariyerimi yönlendiren inanç ve yaklaşımın Uber'de gördüğüm şeylerle uyuşmadığına karar verdim. Şirkette binlerce etkileyici insan var ve hepsinin iyi olmasını isterim.”